تعرّف على فوائد «زيت السمسم» الصحية

يستخلص زيت السمسم من بذور السمسم، وهو أحد الزيوت النباتية المعروفة له العديد من الفوائد الصحية والتي نقدمها في التقرير التالي:

1- تعزيز صحة القلب: يحتوي زيت السمسم على الأحماض الدهنية غير المشبعة، التي تحافظ على اتزان نظام القلب والأوعية الدموية، كما أنها تحافظ على انخفاض مستويات الكولسترول وبالتالي تحمي القلب من أمراض تصلب الشرايين.

2- نمو العظام: هناك العديد من المعادن المهمة التي يمكن العثور عليها في زيت السمسم مثل النحاس والزنك والكالسيوم، هذه المعادن الثلاثة تلعب دورا أساسياً في نمو العظام، كما أن زيت السمسم يساعد على تجنب الإصابة بهشاشة العظام وغيرها من الأمراض والحالات الطبية التي تصيب العظام مع تقدم العمر.

3- التخلص من القلق والاكتئاب: التيروسين هو من الأحماض الأمينية التي توجد بكميات عالية نسبياً في زيت السمسم. التيروزين مرتبط بنشاط السيروتونين الذي يعزز الحالة المزاجية عن طريق إغراق الجسم بالإنزيمات والهرمونات التي تجعل الشخص يشعر بالسعادة.

4- صحة الفم: ينصح أطباء الأسنان باستخدام زيت السمسم، لأنه يحافظ على اللثة ومضاد قوي للبكتيريا التي تنمو في الفم.

5- تحسين صحة الشعر: تؤكد الدراسات أن زيت السمسم يساعد على “تغميق” لون الشعر، وكذلك القضاء على مشكلة تساقط الشعر، كما أنه مضاد قوى للبكتيريا التي تهاجم فروة الرأس أو الشعر.

6- الصحة الجلد: زيت السمسم غني بالزنك أحد أهم المعادن المهمة للبشرة، فهو يساعد على زيادة مرونته، كما أنه يساعد على الحد من ظهور البقع والقضاء على الأمراض الجلدية بما في ذلك آثار الشيخوخة المبكرة، كما أن زيت السمسم يستخدم كواق من الشمس.