تعرّف على مصادر الحصول على المغنيسيوم

وفقًا لتقرير نشره الموقع الأمريكي “” Wiki How، فإن المغنيسيوم يوفر للجسم فوائد صحية عديدة سواء كانت جسدية أو عقلية، ولا يعلم الكثير من الأشخاص قيمته على صحة الجسم، بالإضافة إلى أنه يمكن أخذه عن طريق المكملات الغذائية.

وحسب ما جاء في التقرير فإن من الأفضل الحصول على المغنيسيوم عن طريق تناول الأطعمة الطبيعية والتي تتضمن الآتي:

الخضراوات الورقية الخضراء والمكسرات كاللوز والجوز وعين الجمل، والبقوليات كالفول والفاصوليا وغيرها، وأيضا الحبوب الكاملة، فإذا شمل نظامك الغذائي هذه الأطعمة سوف يحصل الجسم على الجرعة الكافية من المغنيسيوم .

كما تابع التقرير أنه في حالة نقص المغنيسيوم تظهر بعض الأعراض على الجسم مثل الشعور بالتعب والإرهاق وعدم القدرة على التركيز وعدم انتظام مستوى السكر في الدم، لذا فمن الأفضل الحرص على تناول المواد الغذائية الطبيعية الغنية بالمغنيسيوم وعدم الاعتماد على المكملات الغذائية وقبل استخدامها يجب استشارة الطبيب المختص حتى لا تظهر لها بعض المضاعفات التي تؤثر سلبا على الصحة.