تعزيز التعاون السوري مع الشركات الهندية المختصة بإنتاج الآليات الهندسية

بحث وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس أمس مع القائم بأعمال السفارة الهندية بدمشق سيتا رام مينا سبل تطوير العلاقات بين البلدين فيما يتعلق بمجال عمل الوزارة والجهات التابعة لها.

وأعرب عرنوس عن اعتزازه بالصداقة التي تجمع الشعبين السوري والهندي وأهمية تعزيز التعاون مع الشركات الهندية المختصة بإنتاج وتصنيع الآليات الهندسية، لافتا إلى مشاركة سورية قريبا في المؤتمر الوزاري الآسيوي الباسيفيكي الثالث في العاصمة الهندية نيودلهي المختص بالإسكان والتنمية الحضرية والذي سيقام بين 14 و16 من الشهر الجاري بمشاركة 68 دولة.

من ناحيته لفت القائم بأعمال سفارة جمهورية الهند بدمشق إلى أهمية تطوير التعاون بين الهند وسورية، مبينا أن العديد من الشركات الهندية المهتمة بأعمال السكن والإنشاء شاركت ضمن معرض إعادة الإعمار الذي أقيم في الشهر التاسع من العام الجاري.

وأكد مينا أنه سيتم التواصل مع الشركات الهندية الراغبة بالعمل والاستثمار في سورية ضمن مجال البناء والإسكان وترتيب لقاءات بينها وبين وزارة الأشغال العامة والإسكان في سورية لبحث كيفية التعاون.

بدوره أكد مدير عام المؤسسة العامة للإسكان سهيل عبد اللطيف استعداد المؤسسة للتعاون مع الشركات الهندية ومنها شركة “روبكس غروب” التي ترغب بإنشاء 25 ألف وحدة سكنية بسورية.