أكد سفير بيلاروس في سورية ألكسندر بانوماريف أهمية تعزيز التعاون العلمي بين الجامعات السورية والبيلاروسية، ولا سيما جامعة تشرين والمركز الوطني للمتميزين ما قبل مرحلة التعليم الجامعي.

وأعرب سفير بيلاروس خلال زيارته أمس إلى المركز الوطني للمتميزين بجامعة تشرين عن إعجابه بالعلوم والخبرات التي يقدمها المركز للطلبة الدارسين فيه، مشيرا إلى ضرورة تعزيز التعاون من خلال برامج لتبادل الطلبة بين جامعة تشرين والجامعات البيلاروسية.

ولفت السفير بانوماريف إلى وجود برامج تنفيذية للتعاون بين الجامعات البيلاروسية وجامعتي البعث ودمشق، مبديا استعداد بلاده لتعزيز التعاون بين المركز الوطني للمتميزين في جامعة تشرين والجامعات البيلاروسية، لرفع مستوى التعليم باللغة الروسية في الجامعة بشكل عام والمركز بشكل خاص.

من جهته أعرب رئيس جامعة تشرين الدكتور هاني شعبان عن تقديره لزيارة السفير إلى الجامعة التي تحتضن مركز المتميزين، وتقدم التعليم المجاني للطلبة في كل الكليات والمعاهد، لافتا إلى رغبة الجامعة بتعزيز التعاون العلمي مع الجامعات البيلاروسية.

وبين مدير مركز المتميزين الدكتور اسكندر منيف أن المركز يهتم بتعليم المتميزين قبل مرحلة التعليم الجامعي وما بعدها باختصاصات هجينة لها بعد استراتيجي، مشيرا إلى أنه تم إدخال تعليم مادة اللغة الروسية إلى المركز ما سيسهل عملية التبادل بين الطلبة في كلا البلدين.

وكشف منيف عن أن المركز بصدد تطوير تعليم اللغة الروسية ما يتطلب دعم وتدريب كوادر علمية تدرس باللغة الروسية، مؤكدا أن ما ينجزه الطلبة الدارسون في المركز يعكس إصرارهم على التميز والإبداع لإعادة إعمار سورية بعد دحر الإرهاب منها.