تعزيز التعاون بمجال مكافحة الإرهاب في لقاء رئيسا روسيا وتركمانستان

وقع الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركمانستاني قربان قولي بردي محمدوف اتفاقية شراكة استراتيجية بين بلديهما وبحثا تعزيز التعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب.

وأعلن بوتين خلال لقائه محمدوف في عشق اباد اليوم عن وجود تقارب أو حتى تطابق في مواقف روسيا وتركمانستان بشأن معظم القضايا الدولية مشيرا إلى أنه بحث مع نظيره التركمانستاني الوضع في أفغانستان المجاورة.

من جانبه أكد محمدوف استعداد بلاده للتعاون مع روسيا في ضمان الأمن في منطقة آسيا الوسطى مشددا على احترام الجانب التركمانستاني لمصالح موسكو في المنطقة.

وقال محمدوف: “إن تركمانستان تتعاون مع روسيا بنشاط في مسائل تعزيز الأمن الإقليمي والدولي وهذا التعاون يشكل عاملا فعالا في مواجهة الأخطار والتحديات المعاصرة بما في ذلك تهريب المخدرات والجريمة العابرة للحدود والإرهاب الدولي”.

يذكر أنه تم خلال زيارة الرئيس الروسي إلى تركمانستان وهي الأولى له منذ 5 سنوات تبني بيان مشترك و14 وثيقة مشتركة أخرى في مختلف مجالات التعاون.