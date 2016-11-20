تعزيز التعاون بين اتحاد الكتاب العرب والمستشارية الثقافية الايرانية

بحث رئيس اتحاد الكتاب العرب الدكتور نضال الصالح مع المستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق الدكتور مصطفى زنجير الشيرازي سبل تطوير العلاقات وتعزيز التعاون بين الاتحاد والمستشارية وذلك في مبنى الاتحاد.

وقال الصالح في اللقاء الذي حضره أعضاء المكتب التنفيذي في اتحاد الكتاب العرب: إن الاتحاد يريد أن يترجم العلاقات السورية الإيرانية العميقة من خلال الثقافة لأن ما يخلد فكر الإنسان هو الأدب” مقترحا عقد ندوة عن المخطوطات العربية في إيران.

من جانبه اقترح الدكتور الشيرازي طباعة ونشر قصص المقاومة وتعميمها على أوسع نطاق مقدما مسودة مقترحات لملتقى فكري بعنوان “وحدة الرسالات السماوية ودورها في السلام العالمي”.

بدوره قال الأستاذ محمد حديفي مدير إدارة التوجيه الأدبي في الاتحاد ورئيس تحرير جريدة الأسبوع الأدبي: سورية وإيران ذاهبتان إلى النصر فهم في خندق واحد، متمنيا تبادل المطبوعات بين سورية وإيران.