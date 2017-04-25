تعزيز الدفاعات الجوية الروسية بصواريخ القرن الـ21

عززت الدفاعات الجوية الروسية قدراتها بوسائل جديدة قادرة على صد أي هجوم جوي وفضائي، ومن وسائل الدفاع الجوي المنتظرة من صنع روسي نظام «إس-350 فيتياز» ونظام «إس-500 بروميتيه».

ويعد ما يعرف باسم «إس-500 بروميتيه» سلاحا جديدا تماما، في حين يعد «إس-350 فيتياز» نظاما مطوّرا مشتقا من نظام «إس-300» الشهير.

وتقوم شركة «ألماز-أنتيه» بإنتاج نسختين بحرية وبرية من نظام «إس-350»، وتحتوي النسخة البرية على 12 صاروخا مخبّأة في الحاويات الأسطوانية.

وتستطيع بطارية صواريخ «إس-350» أن تصيب 16 طائرة و12 صاروخا على بعد يمكن أن يصل إلى 60 كيلومترا، وعلى ارتفاع يتراوح بين 10 أمتار و30 ألف متر، في آن واحد.

أما نظام «إس-500» فتُصنع له عدة صواريخ تقدر على تدمير أي طائرة مهاجمة في دائرة يبلغ نصف قطرها 400 كيلومتر وتستطيع تدمير الصواريخ المهاجمة على بعد 600 كيلومتر، وهو نظام الدفاع الجوي الوحيد في العالم الذي يقدر على اعتراض الصواريخ الأسرع كثيرا من الصوت.