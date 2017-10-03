تعزيز ثقافة ترشيد الطاقة واستخدام الطاقات البديلة في ورشة

ركز المشاركون في الورشة التدريبية التي أقامها المركز الوطني لبحوث الطاقة اليوم حول مفاهيم الحفاظ على الطاقة على القوانين والتشريعات المتعلقة بالطاقة والمعمول بها في المنشآت وضرورة تعميق دراسة التدفق الطاقي والعزل الحراري.

ودعا المشاركون في الورشة التي أقيمت بمبنى الهيئة العامة للاستشعار عن بعد إلى تعزيز ثقافة ترشيد الطاقة لدى المواطنين والمنشآت العامة والخاصة على حد سواء وتفعيل اللصاقة الطاقية والعمل على نظام الادارة العامة للطاقة.

وأشار الدكتور حسن الدروبي معاون مدير عام مركز بحوث الطاقة إلى أهمية اعتماد الطاقات البديلة والبحث عن سبل لإيجاد هذه الطاقات في ظل الظروف الخاصة التي أوصلتنا إليها الحرب الإرهابية التي تشن على سورية والتي استهدفت تدمير البنى التحتية وقطاعات الاقتصاد وفي مقدمتها قطاع الطاقة.

من جهته أكد الدكتور هيثم منيني المدير العام للهيئة العامة للاستشعار عن بعد أهمية البحث عن حلول مبتكرة وحديثة للحفاظ على الطاقة والاستفادة من الخبرات العملية المكتسبة من قبل المنشآت والمؤسسات الحكومية والخاصة في هذا المجال داعيا إلى تبني إجراءات تهدف إلى الحفاظ على الطاقة وترشيد استهلاك مصادر الطاقة المختلفة والحد من أعباء تكلفة الطاقة المتزايدة.

ويشارك في الورشة التي تستمر يومين متدربون من وزارة الاتصالات والتقانة والمؤسسات التابعة لها.