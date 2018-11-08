تعزيز دور الشباب أبرز مطالب فعاليات حماة

حماة- منير الأحمد:

تركّزت مداخلات أعضاء هيئة مكتب الشباب الفرعي في حماة حول ضرورة التنسيق بين المنظمات ولجان الشباب في الشعب الحزبية لتطوير العمل وإنجاز الفعاليات التي تعزز من دور جيل الشباب في المجتمع، فضلاً عن التأكيد على وجود وحدات شبيبية ضمن المدارس الخاصة، إلى جانب التنسيق ما بين مديرية التربية والمدارس لتحسين وتطوير حصص التربية الرياضية، وتجهيز ملاعب ضمن المدارس، وتزويدها بالأدوات والمستلزمات الرياضية اللازمة.

وأكد الرفيق أشرف باشوري أمين فرع حماة للحزب، خلال ترؤسه اجتماع الهيئة، بحضور محمد مخلوف رئيس المكتب، أهمية دور جيل الشباب في بناء الوطن، والتصدي للمحاولات الرامية للنيل منه، ومواجهة قوى الإرهاب والعصابات المسلحة ومن يدعمها ويمولها ويوفر الغطاء لها ودحرها، وإعادة بناء ما دمرته يد الإرهاب، وإعلاء صرح الوطن عالياً، وأشار إلى أن بناء سورية الحديثة يتطلب تضافر الجهود والعمل المؤسساتي ونشر الثقافة الوطنية المجتمعية التي تكرّس العمل الجماعي، والاعتماد على الكوادر الكفؤة ذات الخبرات والطاقات والصفات الشخصية الإيجابية القادرة على مواجهة التحديات والارتقاء إلى مستوى صمود شعبنا وجيشنا الباسل وتضحيات شهداء الوطن، داعياً إلى ضرورة التركيز في النشاطات على بناء الإنسان، وتعزيز دور الأسرة والمؤسسات التربوية، فضلاً عن اعتماد مبدأ الحوار وتوسيع دائرته، وفتح قنوات التواصل مع كل شرائح المجتمع.

ودعا رئيس المكتب القيادات واللجان في الشعب الحزبية إلى ضرورة تفعيل طاقات جيل الشباب، وبما يعكس مبادئ البعث والتواصل معهم بطريقة حديثة تتناسب وطموحاتهم مع ضرورة إحياء فكر العروبة لديهم، وخاصة أن الفترة الماضية كانت خطيرة على عقول الشباب.