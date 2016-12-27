تعليق الامتحانات الجامعية اليوم في السويداء

أعلن فرع جامعة دمشق بالسويداء عن تعليق الدوام وتأجيل الامتحانات الجامعية العملية لهذا اليوم الثلاثاء في جميع كلياته إلى وقت يحدد لاحقا حرصا على سلامة الطلاب بسبب الأحوال الجوية السائدة.

وأوضح رئيس فرع الجامعة الدكتور منصور حديفة أنه ونظرا للحالة الجوية السائدة وحرصا على سلامة الطلبة تقرر تعليق الدوام وتأجيل الامتحانات العملية المقررة اليوم إلى وقت لاحق على أن يتم الإعلان عن مواعيدها لاحقا في الكليات لافتا إلى أنه سيتم التعامل مع باقي المواد العملية يوما بيوم بحسب الظروف الجوية.

ويضم فرع جامعة دمشق في السويداء كليات الفنون الثانية والهندسة الزراعية الثانية والآداب والعلوم الإنسانية الثانية والتربية الثانية والعلوم الرابعة والاقتصاد الرابعة والهندسة الميكانيكية والكهربائية الثانية.