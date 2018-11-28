تعميم لتجربة تجميع الخبز في الأكياس آليا في مخابز حماة

يواصل فرع الشركة العامة للمخابز الآلية بحماة أعمال صيانة عدد من المخابز الآلية في مختلف مناطق المحافظة لتحسين جودة صناعة رغيف الخبز وضمان استمرار العمل وتفادي حدوث الأعطال.

وذكر مدير فرع الشركة إبراهيم علي سعيد اليوم أنه تم الانتهاء من صيانة مخبز حماة الأول الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 20 طنًا يومياً بكلفة 5 ملايين ليرة فضلاً عن صيانة مخبز مدينة السقيلبية الآلي بقيمة 7 ملايين ليرة، مبيناً أن هذه الأعمال تم تنفيذها بالتعاون مع مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية فرع حماة.

ولفت سعيد إلى تعميم الشركة لتجربة آلات تجميع الخبز ضمن أكياس دون تدخل من العاملين حيث جرى تنفيذ هذه التجربة في كل من مخبزي مدينة سلمية وبلدة الصبورة وحالياً بصدد تنفيذها في مخبز حماة الآلي على أن تشمل بقية المخابز الآلية.