تعويض مباشر للمتضررين الزراعيين بسبب سوء الأحوال الجوية

وجهت رئاسة مجلس الوزراء بإحصاء الأضرار الزراعية الناجمة عن الأحوال الجوية جراء المنخفض الذي تعرضت له سورية منذ يوم أمس للتعويض المباشر لمحصول الحمضيات والأضرار الزراعية في كل المحافظات.

وأوضح وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري أنه تم تكليف مديري الزراعة لتكليف اللجان المكانية لحصر الأضرار على مستوى الحائز “الفلاح” وفق تعليمات صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية وموافاة مجلس ادارة الصندوق بالجداول المعتمدة من قبل اللجنة الفرعية برئاسة المحافظين لعرضها على المجلس وصرف التعويضات وفق الآلية المعتمدة بالصندوق.

وأكد وزير الزراعة أنه سيتم ذلك بالسرعة القصوى بما يضمن حصول الفلاح على التعويض بشكل مباشر.