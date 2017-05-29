وافقت وزارة التربية على تعيين 296 معلم صف ملتزما من خريجي كليات التربية في المحافظات الدورة الفصلية الثانية للعام الدراسي 2015-2016.

وفي بيان أصدرته الوزارة اليوم بينت أن على الخريجين الذين تم فرزهم التقدم بأوراقهم الثبوتية إلى مديريات التربية خلال مدة ستين يوماً بدءاً من تاريخ 29-5-2017.

وأشارت الوزارة إلى أنه للحصول على مزيد من التفاصيل يمكن مراجعة ديوان الوزارة أو الدخول إلى موقعها الإلكتروني.