وافقت وزارة التربية على تعيين 296 معلم صف ملتزما من خريجي كليات التربية في المحافظات الدورة الفصلية الثانية للعام الدراسي 2015-2016.
وفي بيان أصدرته الوزارة اليوم بينت أن على الخريجين الذين تم فرزهم التقدم بأوراقهم الثبوتية إلى مديريات التربية خلال مدة ستين يوماً بدءاً من تاريخ 29-5-2017.
وأشارت الوزارة إلى أنه للحصول على مزيد من التفاصيل يمكن مراجعة ديوان الوزارة أو الدخول إلى موقعها الإلكتروني.
تعيين 296 معلم صف ملتزما من خريجي كليات التربية
وافقت وزارة التربية على تعيين 296 معلم صف ملتزما من خريجي كليات التربية في المحافظات الدورة الفصلية الثانية للعام الدراسي 2015-2016.