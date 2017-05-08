تعيين 50 عاملا بعقود موسمية لمشروع تنمية وتقليم الغابات بحماة

عينت مديرية زراعة حماة 50 عاملا بعقود موسمية لمدة 6 أشهر بهدف دعم عمل ورشات مشروع تنمية وتقليم الغابات في المديرية ولا سيما من العاملين على المناشير الآلية.

وذكر مدير مشروع تنمية وتقليم الغابات بالمديرية المهندس جابر القاسم في تصريح له اليوم أنه سيتم توزيع العمال على أماكن عمل المشروع في مختلف المواقع الحراجية بمنطقة مصياف ومنحهم حوافز إنتاجية فضلا عن توزيع ربع قيمة المبيعات من الأحطاب سنويا عليهم.

ولفت إلى أن ورشات المشروع أنهت تقليم 50 دونما من المواقع الحراجية في منزلة خليل ودير الصليب بمنطقة مصياف والتي تعرضت لتعديات وحرائق خلال الصيف الماضي فضلا عن مواصلة تقليم وتفريد موقع كفر عقيد بمصياف والذي تبلغ مساحته 150هكتارا مبينا ان أعمال التقليم وفرت 30 طنا من الأحطاب التي جرى بيعها لذوي الشهداء.

من جهة ثانية ذكر رئيس دائرة وقاية النبات بالمديرية المهندس محمود العبد الله في تصريح لـ سانا أنه تمت مكافحة 50 دونما من الغابات في منطقة تل التوت بالسلمية من أسراب حشرة الجراد باستخدام المبيدات الحشرية. لافتا إلى أن الدائرة تواصل عمليات التحري عن هذه الحشرة ورصد التطورات التي تطرأ على انتشارها وأماكن تجمعها