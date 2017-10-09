تغييرات إدارية في وزارة الاقتصاد.. والسماح باستيراد 23 مادة جديدة

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل أمس عدة قرارات تضمنت تغييرات في بعض المواقع والمفاصل الإدارية، نصّت على ندب وليد الخالدي العامل من الفئة الأولى لدى المؤسسة العامة للمناطق الحرة للعمل لدى هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مدة عام بدءاً من تاريخه ويكلف الخالدي مهام معاون مدير عام الهيئة للشؤون الإدارية والقانونية.

إضافة إلى طي القرار المتضمن تكليف محمد عيد سقه بمهام معاون مدير عام هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وينهى ندب سقه إلى هيئة تنمية المشروعات ويعاد إلى عمله في المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية ويكلف بمهام معاون مدير المؤسسة للشؤون الإدارية والقانونية.

وتضمنت القرارات كذلك تكليف الدكتور عبد السلام علي العامل من الفئة الأولى لدى الإدارة المركزية لوزارة الاقتصاد بمهام وأعمال المدير العام المفوض لشركة جورج وأنطوان غناجة المصادرة.

هذا وأصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية “وفقا لصحيفة الوطن” قراراً يسمح باستيراد الأدوات المطبخية من مختلف البنود الجمركية، وإضافتها إلى الدليل التطبيقي الالكتروني لمنح موافقات وإجازات الاستيراد، وإضافة البنود الجمركية الثمانية على دليل الاستيراد.

وجاء القرار بناء على كتاب رئاسة مجلس الوزراء بهذا الخصوص المتضمن موافقة لجنة متابعة البرامج والسياسات الاقتصادية على إضافة هذه المواد باستثناء المصنوعات من البلاستيك والميلامين لتوافر إنتاج محلي منها حيث شملت 23 بنداً جمركياً من هذه المواد.

وشمل القرار توصيف لهذه المواد بحسب التعريفة الجمركية المطبقة للعام 2017 وأبرزها ألواح لتقطيع الخبز وألواح للفرم وأصناف مماثلة وأوان وأدوات للمائدة أو المطبخ وأدوات منزلية مختلفة من مواد خزفية عدا بورسلين الصيني ومن بورسلين صيني من بند جمركي آخر وأدوات من خزف زجاجي المستعملة أو المطبخ عدا أصناف بندين جمركيين محددين وكؤوس أقداح الشرب ذات ساق من غير الخزف الزجاجي من كريستال الرصاص ومن غير كريستال الرصاص لبند جمركي آخر ومن غير الخزف من كريستال الرصاص لبند جمركي آخر ومن غير كريستال الرصاص وأدوات زجاجية للمائدة عدا الكؤوس والأقداح للشرب من غير الخزف الزجاجي من كريستال الرصاص.

وتضمن القرار كذلك أدوات زجاجية للمائدة من زجاج له عامل تمدد طولي بنسبة محددة وأدوات زجاجية للمائدة غير الكؤوس والأقداح الزجاجية ومصنوعات من زجاج للمائدة أو المطبخ من كريستال الرصاص وأدوات زجاجية من بند آخر وأدوات مائدة وأدوات مطبخية وغيرها من الأدوات المنزلية من حديد صلب غير مطلي بالميناء ومن بند آخر مطلي بالميناء ومثلها من صلب مقاوم للصدأ ستانلس ستيل ومن حديد أو صلب مطلي بالميناء وسكاكين مائدة ذات نصال غير قابلة للطي عدد سكاكين بند محدد ونصالها وسكاكين ذات نصال غير قابلة للطي من بند آخر ومجموعات تحتوي على صنف واحد على الأقل مطلي بمعدن ثمين من ملاعق وشوك ومغارف ومقشدات ومجموعات من ملاعق وشوك ومغارف ومقشدات وقاطعات الكعك وسكاكين للسمك والزبدة وغيرها والأدوات نفسها هذه من خارج المجموعة بشكل إفرادي من بند آخر جمركي.