تفاصيل اتفاقي خان الشيح والتل بريف دمشق

أفادت مصادر أنه تم تنفيذ اتفاق المصالحة في خان الشيح بعد تسليم المسلحين السلاح وتسوية أوضاع معظمهم وتأمين خروج من تبقى منهم”.

وقالت المصادر: “السلاح الذي سلمه المسلحون يتضمن عشرات العربات المدرعة والصواريخ والار بي جي ومئات القناصات والبنادق الآلية وكميات من الذخيرة” لافتة إلى أنه “بموجب الاتفاق تم تحرير 23 مختطفا من المدنيين والعسكريين”.

كما أكدت المصادر نفسها في تصريح لوكالة “سانا” أنه تم “التوصل لاتفاق في مدينة التل بريف دمشق ينهي المظاهر المسلحة في المدينة ويعيد الحياة الطبيعية إليها”.

وينص مرسوم العفو رقم 15 لعام 2016 على الإعفاء من كامل العقوبة لكل من حمل السلاح أو حازه لأي سبب من الأسباب وكان فارا من وجه العدالة أو متواريا عن الأنظار متى بادر إلى تسليم نفسه وسلاحه للسلطات القضائية المختصة أو أي من سلطات الضابطة العدلية.

وتم فى آب الماضى إنجاز اتفاق إخلاء مدينة داريا من السلاح والمسلحين حيث بدأت الجهات المعنية على الفور بوضع دراسات لإعادة إعمار ما خربه الإرهابيون كما تم خلال الاسابيع القليلة الماضية إنجاز مصالحات محلية في قدسيا والهامة والمعضمية تمت بموجبها إعادة الأمن والاستقرار وعودة جميع مؤسسات الدولة إليها.