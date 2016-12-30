تفاصيل جديدة حول اعتداءات كولونيا في رأس السنة الماضي

قالت مصادر إعلامية إن عشرات المهاجرين شاركوا في حراسة شوارع مدينة كولونيا الألمانية أثناء احتفالات رأس السنة الماضي التي شهدت حالات تحرش.

وبحسب وكالة “نوفوستي” التي نقلت عن صحيفة “Bild” الألمانية، أن بلدية كولونيا دعت إحدى الشركات الألمانية المتخصصة في تقديم خدمات الأمن بغية ضمان أمن المواطنين أثناء الاحتفالات بعيد رأس السنة، مضيفة أن هذه الشركة استأجرت لهذا الغرض 59 مهاجرا من أصول شمال إفريقية وسورية وأفغانية.

وبحسب “Bild”، فإن بعض الحراس المهاجرين اختفوا خلال أداء واجباتهم.

تجدر الإشارة إلى أن مدينة كولونيا كانت قد شهدت اعتداءات عديدة من قبل مهاجرين خلال الاحتفالات بعيد رأس السنة الماضية، حيث تلقت الشرطة أكثر من 700 شكوى من نساء ادعين التعرضن لتحرش جنسي.

وشهدت مدن ألمانية أخرى وبعض مدن السويد وفنلندا والنمسا وسويسرا، ودول أوروبية أخرى حالات مماثلة.

ومن الجدير بالذكر أن مدير شرطة كولونيا، يرغن ماتيس، أعلن في وقت سابق عن أن الاحتفالات بعيد رأس السنة 2017 ستجري في ظروف حراسة “مشددة” من قبل الشرطة.