تفاصيل جديدة عن معركة حرستا.. قوات الاقتحام تتقدم والقبض على مجموعة إرهابية بالكامل

حققت وحدات الاقتحام في الجيش العربي السوري على جبهة حرستا تقدما كبيرا، حيث تمكنت من استعادة عشرات الكتل حول إدارة المركبات.

وفي سياق العمليات، استهدف الطيران الحربي السوري مجموعة إرهابية كانت تتجهز لشن هجوم على أبنية الإدارة، بحسب مصادر ميدانية.

وأكدت المصادر، أن مدفعية الجيش العربي السوري بالتعاون مع جنود حامية إدارة المركبات والقوات المقتحمة من عدة محاور، جميعها نفذت كميناً محكماً لمجموعة إرهابية حاولت الهجوم على مبنى الإدارة من طريق مشفى البشر والخسائر بالعشرات كما تم إعطاب الدبابة التي كانت بحوزة الإرهابيين.

كما تم إلقاء القبض على مجموعة إرهابية حاصرها جنود الجيش العربي السوري في محيط إدارة المركبات، بعد أن حاول عناصرها الاختباء بين عدة نقاط، ولم يفلت أي من عناصرها، بحسب المصادر الميدانية ذاتها.

البعث ميديا || رصد