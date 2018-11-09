تفاصيل عملية تحرير مختطفي السويداء.. «صور»

كشف قائد ميداني عن تفاصيل العملية البطولية التي نفذتها مجموعة من أبطال الجيش العربي السوري في منطقة حميمة شمال شرق تدمر وحررت من خلالها جميع المختطفين الذين اختطفهم إرهابيو “داعش” من محافظة السويداء قبل أسابيع.

وقال القائد الميداني بناء على معلومات استخبارية دقيقة عن أماكن وجود النساء والأطفال الذين اختطفهم إرهابيو “داعش” من السويداء تم التحقق بأن التنظيم التكفيري يقوم بنقلهم من مكان لآخر بشكل مستمر بغية التمويه على أماكن احتجازهم.

ولفت القائد الميداني إلى أنه بناء على هذه المعلومات ونتائج الرصد والاستطلاع الدقيق لأماكن تحرك الإرهابيين الذين يحتجزون المختطفين ومحاور تسللهم بين سورية والعراق تم وضع خطة محكمة ودقيقة جدا حيث نفذت مجموعة من الجيش عملية عسكرية أمنية نوعية قرب ارتوازية النقش في منطقة حميمة شمال شرق مدينة تدمر.

وأشار القائد الميداني إلى أن العملية أدت إلى تحرير المختطفين وقتل 8 إرهابيين بعضهم من جنسيات أجنبية وإلقاء القبض على إرهابي آخر والسيطرة على 3 سيارات كانت بحوزة الإرهابيين وتدمير عدد آخر من السيارات.

وأكد القائد الميداني عدم وقوع أي خسائر في صفوف المجموعة التي نفذت العملية.