تفاوت أسعار المواد “السنية” وتزويرها في مؤتمر أطباء الاسنان غدا

تعقد نقابة أطباء أسنان سورية غدا مؤتمرها العام السنوي الأربعين في فندق الشام لبحث أبرز مطالب ومشاكل وهموم الممارسين وخطة النقابة لعام 2017.

وأوضحت نقيب أطباء أسنان سورية الدكتورة فادية ديب أن المؤتمر سيبحث أبرز طروحات مؤتمرات الفروع من مختلف المحافظات ومشكلات وهموم الأطباء كالصعوبات التي تواجه المتضررين والمهجرين منهم وخدمة الريف.

وأضافت الدكتورة ديب: إن المؤتمر سيطرح مشكلة تفاوت أسعار المواد السنية الموجودة في السوق ومشاكل المواد المزورة وقلة عدد الاختصاصيين في بعض المناطق وعدم قدرتهم على تلبية احتياجات جميع المرضى.

وبينت نقيب أطباء الأسنان أن المشاركون في المؤتمر سيقرون خطة النقابة لعام 2017 وأبرز مشاريعها تطوير أداء الطبيب وجودة عمله والالتزام بشروط التعقيم لضبط العدوى وضمان سلامة المريض فضلا عن رفع رواتب المتقاعدين وإيجاد استثمارات جديدة ترفد موارد النقابة.

ويركز المشاركون في المؤتمر وهم 14 طبيبا عن كل محافظة وممثلون عن وزارة الصحة على دور النقابة المهني والإنساني والطبي في ظل الوضع الراهن وبالتنسيق مع الوزارة والنقابات المهنية الطبية.

وكانت توصيات المؤتمر العام التاسع والثلاثين لنقابة أطباء الأسنان الذي عقد في آذار 2016 تركزت على إنشاء مشاريع استثمارية في الفروع لزيادة رأسمال الصناديق النقابية وفتح مراكز تخصصية جديدة وإحداث وتفعيل مستودعات تعاونية في الفروع وتشجيع البحث العلمي