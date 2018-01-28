تفجيرات عديدة استهدفت مراكز الشرطة في كولومبيا

قتل 7 من عناصر الشرطة الكولومبية وأصيب العشرات جراء 3 تفجيرات استهدفت مراكز الشرطة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت وسائل إعلام كولومبية أن عبوة ناسفة انفجرت اليوم في محيط مركز للشرطة في مدينة سانتا روسا ديل سور شمال البلاد ما أدى إلى مقتل شرطيين اثنين وإصابة ثالث .

وكان تفجيران مماثلان هزا مدينة بارانكيليا أمس وصباح اليوم وأسفرا عن مقتل 5 من عناصر الشرطة على الأقل وإصابة 41 آخرين.

وأعلن النائب العام الكولومبي نيستور مارتينيز أن الشرطة اعتقلت رجلا ووجهت له تهمة القتل العمد والإرهاب واستخدام المواد المتفجرة فيما أعلنت الشرطة مكافأة مالية كبيرة لمن يقدم معلومات عن المهاجمين.

وندد الرئيس خوان مانويل سانتوس بالاعتداءات الجبانة مؤكدا أنها لن تمر دون عقاب مشيرا إلى أنه سيتم ارسال 1500 شرطي إلى مدينة بارانكيليا في الأيام المقبلة.

واتهمت السلطات مهربي مخدرات بالوقوف وراء الهجمات وذلك على خلفية العمليات الأخيرة ضدهم.