تفجير إرهابي مزدودج يضرب سوقا في بغداد

استهدف تفجير إرهابي مزدوج سوقا تجارية في منطقة السنك وسط مدينة بغداد، راح ضحيته 25 شخصا وأصيب أكثر من 50 آخرين صباح السبت 31 كانون الأول.

ونقلت تقارير إعلامية عن مسؤول في وزارة الداخلية قوله إن أول التفجيرين نفذه انتحاري، بينما نجم الثاني عن انفجار عبوة ناسفة.

وذكرت الشرطة أن الهجوم استهدف منطقة تجارية مكتظة، خصوصا في أيام العطلة، قرب متاجر لبيع قطع غيار السيارات.

وأشار شهود عيان إلى أن التفجيرين دويا بالتعاقب، فبعد التفجير الأول وتجمع الناس لمساعدة المصابين هز المنطقة تفجير ثان أدى إلى ارتفاع حصيلة الضحايا.