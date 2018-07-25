تفجير انتحاري لـ”داعش” الإرهابي يسقط 29 قتيلاً في باكستان

أعلن تنظيم “داعش” الإرهابي مسؤوليته عن تفجير انتحاري أسقط 29 قتيلاً و35 جريحا على الأقل في مدينة كويتا جنوب غربي باكستان صباح اليوم الأربعاء.

وحسب مصادر أمنية، فإن انتحاريا يركب دراجة نارية مفخخة استهدف حافلة صغيرة للشرطة بالقرب من أحد مراكز الاقتراع في المدينة، في اليوم الذي تشهد فيه البلاد انتخابات برلمانية عامة.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول في مستشفى محلي، أن حصيلة ضحايا الهجوم لا تقل عن 29 قتيلا و35 جريحا.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، لقي أكثر من 100 شخص حتفهم في تفجير انتحاري استهدف بلدة ماستونغ قرب كويتا، تبنى مسؤوليته تنظيم “داعش” أيضا.