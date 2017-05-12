تفجير وسط روما والسلطات الإيطالية تشتبه بضلوع “حركة فوضوية” فيه

انفجرت عبوة ناسفة اليوم أمام مكتب بريد وسط العاصمة الايطالية روما دون ان تسفر عن وقوع اصابات فيما اعلنت النيابة العامة الايطالية أنها لا تستبعد وقوف “حركة فوضوية” وراءه.

وأشارت وسائل إعلام إيطالية إلى أن الشرطة الإيطالية فرضت طوقا أمنيا على مكان التفجير الذي اقتصرت اثاره على أضرار بسيارة في موقف السيارات التابع لمكتب البريد.

ووقع التفجير في مكان قريب من منطقة أوستينتزي للسكك الحديدية وسيرك ماكسيموس الأثري.

ولفتت خدمة المعلومات “لوكفيردي” التي يديرها نادي السيارات الإيطالي إلى أن العبوة التي تم تفجيرها كانت موضوعة بين سيارتين مركونتين قرب مكتب البريد.