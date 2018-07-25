تفجير وهجوم إرهابيين شمال بعقوبة.. وارتقاء ثلاثة عراقيين

لقي ثلاثة عراقيين حتفهم، جراء تفجير إرهابي بعبوة ناسفة وهجوم مسلح وقعا شمال شرق مدينة ب‍عقوبة مركز محافظة ديالى شرق العراق.

مصدر محلي في ديالى بين أن عبوة ناسفة انفجرت في قرية زهرة بحوض الوقف شمال شرق مدينة بعقوبة، ما أودى بحياة شخص، فيما لقي اثنان آخران حتفهما بالقرية ذاتها خلال هجوم شنه مسلحون مجهولون.

وكانت القوات الأمنية العراقية دمر، في وقت سابق، 3 مقرات لإرهابيي “داعش”، وفككت خمس عبوات ناسفة في عملية أمنية شمال شرق محافظة ديالى.

كما اعتقلت متزعما من التنظيم بمحافظة كركوك شمال العراق، خلال محاولته التسلل من الجهة الشمالية الشرقية للمحافظة.