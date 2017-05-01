تفريق احتجاجات كبيرة في شوارع العاصمة باريس

اعتدت الشرطة الفرنسية على الاحتجاجات الكبيرة التي انطلقت في شوارع العاصمة باريس بمناسبة عيد العمال العالمي وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصادر في الشرطة قولها.. ان “اثنين من أفراد الشرطة أصيبا بجروح” مضيفة.. ان “أفرادا ملثمين ومقنعين ألقوا مقذوفات وزجاجات مولوتوف على قوات الأمن التي ردت باستخدام قنابل مسيلة للدموع”.

وجرت الاحتجاجات بدعوة من أربع نقابات وأجبرت على التوقف مرات عدة بسبب قيام متظاهرين بالرد على استفزازات الشرطة برشقها بالحجارة والزجاجات الحارقة.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن الدخان المسيل للدموع غطى أجواء ساحة الباستيل وأن الشرطة تمكنت من تفريق حشود المتظاهرين.

وشكلت هذه المناسبة موعدا لإظهار انقسام الفرنسيين حول المرشحين للانتخابات الرئاسية إيمانويل ماكرون ومارين لوبن قبل ستة أيام من الدورة الثانية المرتقبة الأحد القادم.