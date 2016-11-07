تفعيل مجالس أولياء الأمور وتعزيز العلاقة الإيجابية بين المدرسة والأسرة

ناقشت هيئة مكتب التربية وطلائع البعث والتعليم العالي الحزبي الفرعي في اللاذقية قضايا تربوية عدة من أهمها واقع المعاهد الخاصة وآلية ضبطها وإغلاق غير المرخص منها وتأخر صدور التشكيلات الإدارية وعدم انتظامها ونقص المعلمين والمدرسين في بعض المدارس وعدم تناسب الكادر الإداري والتدريسي مع أعداد الطلاب المتزايدة وعددا من القضايا الفنية ونقص المستخدمين والحراس وصيانة الأبنية المدرسية وخدمات مختلفة للمدارس.

ثم جرى حوار موسع قدم فيه الرفاق الحضور مداخلات تناولت بعض المعوقات التي تقف في وجه العملية التربوية وسبل معالجتها.

حضر الاجتماع الرفيق مجدالله شبانه أمين شعبة التربية للحزب ورؤساء وأعضاء قيادات المنظمات الشعبية المعنية ورؤساء لجان التربية في الشعب الحزبية والمديرون المعنيون بالقطاع التربوي.

البعث ميديا || اللاذقية – خاص