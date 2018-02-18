تفقد العمل والخدمات المقدمة في المكتب القنصلي بحماة

اطلع يوسف أحمد عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب التنظيم القطري على سير العمل في المكتب القنصلي في محافظة حماة الذي تم افتتاحه أواخر العام الماضي لتخفيف الأعباء وتسهيل الإجراءات على أهالي المحافظة والوافدين إليها.

واستمع أحمد من العاملين في المكتب إلى شرح عن مجمل الخدمات القنصلية التي يقدمها المكتب والتي تشمل تصديق وانجاز كل الوثائق والمستندات سواء الواردة من خارج سورية او المرسلة منها وتأمين كل الخدمات القنصلية وتلبية احتياجات المواطنين ذات الصلة بوزارة الخارجية بهدف تقديم التسهيلات لأهالي المحافظة والوافدين اليها من باقي المحافظات وتخفيف أعباء السفر إلى دمشق.

ولفت عضو القيادة القطرية إلى الخدمات المقدمة في المكتب والتي انعكست بشكل إيجابي ملحوظ على تسهيل انجاز سائر المعاملات القنصلية واختصار الكثير من النفقات والجهد والوقت على أبناء المحافظة والوافدين إليها الراغبين في تصديق هذه الوثائق وإنجاز المعاملات المتعلقة بها.

ويقدم المكتب خدمات مختلفة ومنها تصديق المعاملات المتعلقة بالأحوال المدنية وخلاصة السجل العدلي ووثائق الداخلية والهجرة والجوازات ووزارة العدل والوثائق الدراسية والشهادات الصحية مع تصديق الوكالات العامة أو الخاصة.

شارك في الجولة محافظ حماة وأمين فرع حماة لحزب البعث وعضو لجنة الرقابة والتفتيش الحزبية.

يذكر أن المكتب القنصلي في حماة الكائن في ساحة العاصي هو المكتب السادس من نوعه بعد افتتاح مكاتب قنصلية في محافظات طرطوس وحلب وحمص واللاذقية والسويداء.