تفقد الواقع الأمني والخدماتي في مدينة دوما وناحية الضمير المحررتين

تفقد اللواء محمد الشعار وزير الداخلية ومحافظ ريف دمشق المهندس علاء ابراهيم الواقع الأمني والمعيشي والخدمي في مدينة دوما المحررة من الإرهاب، واطلعا على واقع العمل فيها والإجراءات التي تقوم بها وحدات قوى الأمن الداخلي في تأمين النظام العام وحماية الممتلكات العامة والخاصة ودعم مؤسسات الدولة في تقديم الخدمات للمواطنين.

واستمع الوزير والمحافظ إلى شرح من المعنيين في المدينة حول الخدمات الأمنية التي تقدمها وحدات قوى الأمن الداخلي وإدارة الشؤون المدنية بكل تفاصيلها والتقيا المواطنين واستمعا إلى مطالبهم واحتياجاتهم لتتم معالجتها بأسرع وقت.

وأكد وزير الداخلية أن قوى الأمن الداخلي وكل القوى الأمنية حريصة على أمن المواطنين وممتلكاتهم وكراماتهم، مبيناً أن الدولة تعمل على إعادة الوضع في دوما وكل مناطق الغوطة إلى وضعها الطبيعي.

وأضاف الوزير الشعار.. إنه تم تفعيل مركز الشؤون المدنية في مدينة دوما من خلال شبكة اتصالات على البوابة الإلكترونية واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة لتسهيل معاملات المواطنين بأسهل الوسائل.

كما قام الوزير الشعار ومحافظ ريف دمشق بزيارة ناحية الضمير في ريف دمشق وتفقدا مبنى ناحية الضمير والأحوال المدنية.

وأكد وزير الداخلية ضرورة تعزيز العمل التعاوني بين المواطنين والمؤسسات الرسمية بما ينعكس إيجابا على الواقع الأمني والمعيشي والخدمي للمواطنين.

شارك في الجولة اللواء قائد شرطة دمشق واللواء قائد قوات حفظ الأمن والنظام وعدد من أعضاء مجلس الشعب الممثلين للمنطقة وأعضاء المكتب التنفيذي للمحافظة ومديرو الخدمات.