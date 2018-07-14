تفكيك خلية إرهابية غرب إيران

أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم تفكيك خلية إرهابية في محافظة كرمانشاه غرب البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” عن بيان صادر عن القوات البرية للحرس الثوري الإيراني قوله اليوم إن “قوة تابعة للحرس الثوري اشتبكت اليوم مع خلية إرهابية حاولت التغلغل في منطقة نودشة الحدودية في محافظة كرمانشاه وتنفيذ عمليات مخربة وزعزعة الأمن فيها”، مبيناً أنه تم القضاء على جميع عناصر هذه الخلية الإرهابية فيما قتل أحد عناصر قوات الحرس الثوري الإيراني.

وأشار البيان إلى ضبط ومصادرة كميات من السلاح والمعدات والأجهزة التي كانت بحوزة أفراد الخلية الإرهابية.

كما نوه البيان بقوة الاستشراف والجاهزية الشاملة لدى القوات البرية التابعة للحرس الثوري وغيرها من القوات الأمنية الموجودة في المنطقة لمواجهة أي تحرك من جانب أعداء إيران.