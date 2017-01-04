تفكيك خلية إرهابية من 13 شخصا في تونس

تمكنت أجهزة الأمن التونسية من الكشف عن خلية إرهابية تضم 13 عنصرا في منطقة هرقلة التابعة لمدينة سوسة شرقي تونس، يقومون بتجنيد الشباب لصالح الجماعات الإرهابية.

وأفاد بيان صادر عن الداخلية التونسية، بأن الموقوفين “اعترفوا من خلال التحريات معهم بعقدهم اجتماعات سرية بأحد المساجد بالمدينة وقيامهم بتسفير حوالي 12 شابا جميعهم أصيلي مدينة هرقلة إلى بؤر التوتر للانضمام إلى الجماعات الإرهابية، إضافة إلى علاقتهم الوطيدة بعنصر إرهابي خطير أصيل الجهة”.

وأكدت التحريات أن الخلية المذكورة، التي يتراوح أعمار أعضائها بين 22 و43 عاماً، على صلة بعناصر من “كتيبة عقبة بن نافع” الإرهابية التي تتمركز في منطقة الشعانبي على الحدود بين الجزائر وتونس.