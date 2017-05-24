تفكيك شاحنة مفخخة من مخلفات الإرهابيين في الوعر

عثر عناصر الهندسة في الجيش العربي السوري على شاحنة مفخخة من مخلفات التنظيمات الإرهابية في الوعر خلال عمليات التمشيط المتواصلة للحي بعد إخلائه من السلاح والمسلحين.

مصدر ميداني ذكر أنه تم العثور على شاحنة فخخها الإرهابيون في وقت سابق وقاموا بركنها أمام أحد المباني في الجزيرة الثامنة بحي الوعر، حيث قام عناصر الهندسة في الجيش بتفكيكها بشكل كامل دون وقوع أي أضرار.

كما لفت المصدر إلى أن عناصر الهندسة والجهات المختصة عثروا على عدة مقار للمجموعات الإرهابية في عدد من المباني السكنية بالجزيرة الثامنة استخدمها الإرهابيون إلى سجون للتعذيب ومصانع لعبوات ناسفة تحوي بعض المواد الكيمياوية منها سماد يوريا وبيكربونات الصوديوم وزيوت ومخرطة.

وكانت الجهات المختصة عثرت أمس خلال تمشيطها حي الوعر على مشفى ميداني ومعمل لتصنيع العبوات والقذائف وكمية كبيرة من الأسلحة الثقيلة والذخيرة.