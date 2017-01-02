تفكيك عبوتين ناسفتين معدتين للتفجير عن بعد في قرية لبين بريف السويداء الشمالي الغربي

قام عناصر من وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري صباح اليوم بتفكيك عبوتين ناسفتين وضعهما إرهابيون أمام مبنى بلدية قرية لبين في ريف السويداء الشمالي الغربي.

وذكر مراسل سانا أن “عناصر الهندسة فككوا عبوتين ناسفتين معدتين للتفجير عن بعد وضعهما إرهابيون أمام مبنى بلدية قرية لبين” مشيرا إلى أن “العبوتين عبارة عن لغمين مضادين للدروع مربوطين إلى بعضهما معدين للتفجير عن بعد ويبلغ وزنهما 20 كغ”.

وتعرضت قرية لبين الواقعة في أقصى الريف الشمالي الغربي للسويداء المتاخم لريف درعا الشرقي خلال السنوات الماضية لاعتداءات متكررة من الإرهابيين عبر إطلاق قذائف الهاون أو استهداف المزارعين في أراضيهم ما أدى إلى ارتقاء شهداء وإصابة العديد من المواطنين.