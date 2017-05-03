تفكيك 3 عبوات معدّة للتفجير في العراق

أكد قيادي في الحشد الشعبي بمحافظة ديالى تفكيك 3 عبوات ناسفة معدة للتفجير شمال شرقي المحافظة.

آمر لواء 110 للحشد الشعبي ذكر أن استخبارات اللواء تمكنت من تفكيك ثلاث عبوات ناسفة معدة للتفجير في قاطع نفط خانة شمال شرق ديالى, حيث كانت معدة لاستهداف المدنيين وعناصر القوات الامنية وقوات الحشد الشعبي.

وأضاف أن إحدى العبوات الناسفة التي تم تفكيكها كان عبارة عن جليكان مملوء بالمواد المتفجرة الشديدة الانفجار, والاخرى تسمى محليا بـ”الحصيرة”، بينما الثالثة عبارة عن عبوة ناسفة معدنية عادية.

كما أشار إلى أن قوات الحشد تمكنت الليلة الماضية من إحباط هجوم لـ”داعش” الإهاربي على نقاط امنية مرابطة في قاطع نفط خانة.