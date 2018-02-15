تفوق الدون على ميسي في أبطال أوروبا

نقلت شبكة أوبتا البريطانية لإحصائيات كرة القدم، أن كريستيانو رونالدو، أصبح أول لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا، يسجل 100 هدف مع فريق واحد في المسابقة.

وأوضحت الشبكة أن ريال مدريد، أصبح أكثر فريق يحتسب له ركلات جزاء في تاريخ دوري أبطال أوروبا، بواقع 46 ضربة، متفوقا على برشلونة (44 ركلة).

وسجل رونالدو، ركلة الجزاء الـ 14 له، في دوري أبطال أوروبا، كأكثر لاعب في تاريخ المسابقة، متفوقا على ميسي، صاحب الـ 11 ركلة.

وعزز كريستيانو رونالدو، بعد هدفيه اليوم، صدارته لقائمة هدافي دوري الأبطال في النسخة الحالية، برصيد 11 هدفا حتى الآن.

وأشارت شبكة “أوبتا” إلى إن كريستيانو رونالدو أصبح أول لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل 10 أهداف أو أكثر في 7 مواسم متتالية في دوري الأبطال.

ويأتي خلفه اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل 10 أهداف أو أكثر في 4 مواسم (غير متتالية) كما أن هناك هاينكس وريفالدو وياردل وفان نيستلروي وفالكاو سجلوا 10 أهداف أو أكثر في موسمين من البطولة.