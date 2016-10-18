تفوق تورينو على باليرمو في عقر داره

ألحق فريق تورينو هزيمة ساحقة بفرق باليرمو في عقر داره (4-1)، في المباراة التي جمعتهما، الاثنين 17 تشرين الأول، في ختام المرحلة الثامنة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وضع البلغاري إيفايلو تشويتشيف فريق باليرمو في المقدمة بهدف سريع سجله في الدقيقة الخامسة من انطلاق صافرة البداية. قبل أن ينتفض الضيوف في وجه أصحاب الأرض، ويحرزوا أربعة أهداف متتالية، وسجل الصربي آدم لياييتش ثنائية في الدقيقتين (25 و40)، بينما حملت الثنائية الأخرى توقيع كل من ماركو بيناسي، ودانييلي باسيلي في الدقيقتين (45، 50) على الترتيب.

وواصل تورينو انتفاضته بتحقيقه انتصاره الثالث على التوالي، ورفع رصيده إلى 14 نقطة، ليقفز إلى المركز الرابع.