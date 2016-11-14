تقارير إعلامية: الجنود الذين قتلوا في الأردن مهمتهم كانت تدريب الإرهابيين

اعترف مسؤولون أميركيون أن جنود القوات الخاصة الأميركيين الثلاثة الذين قتلوا في الرابع من الشهر الجاري عند نقطة تفتيش في قاعدة عسكرية بالجفر جنوب الأردن كانوا يعملون في برنامج وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية لتدريب الإرهابيين الذين تدعمهم واشنطن في سورية تحت مسمى “المعارضة المسلحة”.

صحيفة واشنطن بوست نقلت عن المسؤولين قولهم: إن “الجنود القتلى الثلاثة هم من مجموعة القوات الخاصة الأميركية الخامسة، ويعملون لصالح برنامج التدريب الذي تديره الاستخبارات الأميركية على الأراضي الأردنية”.

كما أشارت الصحيفة إلى أن مسؤولين في الـ “سي آي ايه” رفضوا التعليق على حادث إطلاق النار الذي نفذه جندي أردني أو على دور الجنود الأميركيين في برنامج الوكالة.

ولفتت الصحيفة إلى أن مقتل الجنود الأميركيين الثلاثة يوفر ما وصفته بـ “النافذة النادرة” على إجراءات الوكالة التي تعمد إلى عدم نشر تفاصيل حول الجنود الأميركيين والعملاء الخاصين خلال المهمات السرية حول العالم.