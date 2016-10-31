تقارير إعلامية تكذب السعودية: الصاروخ اليمني استهدف مدينة جدة وليس مكة

أملت السلطات السعودية بالتحريض على الجيش اليمني وإثارة الفتن الطائفية وتأجيج الصراع والنزاع في اليمن عندما ادعت أن استهدف الجيش اليمني مدينة مكة المكرمة بصاروخ بالستي ، إلا أن تقارير رسمية كشفت زيف هذه الإدعاءات وقالت إن الجيش اليمني كان هدفه مطار الملك عبد العزيز في جدة وليست مدينة مكة

وفي تقرير صادر عن مكتب وزارة الخارجية البريطانية أُكِدَ فيه أن الصاروخ الذي أطلقه الجيش اليمني قبل أيام كان يستهدف مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة وليس مكة المكرمة كما قالت السعودية.

التقرير بين أن الصاروخ اليمني استهدف المطار في مدينة جدة بصاروخ بالستي من نوع بركان واحد ، وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها القوة الصاروخية اليمنية عن دخول مدينة جدة العاصمة الاقتصادية والحيوية للسعودية.