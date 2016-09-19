تقارير إعلامية.. سلاح الجو الأمريكي يوقف تشغيل مقاتلات «إف 35»

أعلنت وسائل إعلام أمريكية إيقاف 10 مقاتلات من طراز «إف 35» بعد اكتشاف عيوب فيها.

وذكرت تقارير إعلامية أمريكية أن القوات الجوية الأمريكية أوقفت تشغيل 10 طائرات من طراز «إف 35» بعد أن اكتشفت عيوبا في المادة العازلة في خطوط تبريد أنظمة الطيران الإلكترونية داخل خزانات الوقود.

وتقرر سحبها من الخدمة لبعض الوقت بعد أقل من شهرين على إعلان سلاح الجو الأمريكي أن سربا أوليا من مقاتلات «إف 35» جاهز للمشاركة في مهام قتالية.

ويشار إلى أنه تم اكتشاف عيوب في 57 طائرة، وقد أدخِلت 15 منها الخدمة العسكرية، وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت نيتها لشراء 2.5 ألف طائرة من طراز إف 35 بقيمة 400 مليار دولار.