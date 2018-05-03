تقارير.. انييستا يستقر على وجهته المقبلة

نشرت تقارير إسبانية اليوم الخميس، أن أندريس إنييستا، لاعب وسط برشلونة، حسم وجهته المقبلة، وأكدت صحيفة “ماركا” أن إنييستا اقترب كثيرا من الانضمام لصفوف نادي شونجكينج ليفان الصيني.

وأعلن إنييستا قبل بضعة أيام أنه بصدد الرحيل عن برشلونة مع نهاية الموسم الجاري، ولكنه لم يحدد آنذاك وجهته.

وكشفت صحيفة “إلموندو” الإسبانية بعض تفاصيل العقد الجديد الذي سيربط بين إنييستا وناديه الصيني الجديد.

وقدم نادي شونجكينج ليفان الذي يترأسه جيانج ليزهانج، مالك غرناطة الإسباني، عرضا لإنييستا للانتقال إليه لمدة ثلاث سنوات مقابل 27 مليون يورو في الموسم، أي ما مجموعه في المواسم الثلاثة 81 مليون يورو.