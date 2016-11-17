تقارير: راتب ميسي الأعلى أجراً حتى 2022

ذكرت تقارير صحفية إسبانية عن رغبة نادي برشلونة الإسباني في جعل نجمهم الأرجنتيني ليونيل ميسي هو الأعلى أجراً في العالم.

وكانت صحيفة “الماركا” الإسبانية قد أدعت أن ميسي يرفض تجديد تعاقده مع برشلونة في الوقت الحالي، مفضلاً الانتظار حتى عام 2018، لتحديد مصيره سواء بالبقاء أو الرحيل، مما فتح المجال أمام العديد من الأندية الراغبة في ضمه.

ولكن ذكرت صحيفة “سبورت” الكتالونية أن نية إدارة برشلونة هي تجديد تعاقدها مع ميسي حتى عام 2022، لوضع حداً لشائعات رحيله التي طالته الفترة الماضية.

وأشارت الصحيفة أن برشلونة ستجعل في العقد الجديد ليونيل ميسي هو الأعلى أجراً بين لاعبي العالم، وسيتجاوز الأرقام التي يحصل عليها كريستيانو رونالدو وجاريث بيل مع ريال مدريد.

وكشفت سبورت أن برشلونة سيرفع راتب ميسي ليكون 50 مليون يورو في الموسم الواحد، وسيكون تجديد عقده بعد الأوروجواني لويس سواريز القريب للغاية من التمديد.