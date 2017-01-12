تقارير: ميسي غاضب من إدارة برشلونة حول تجديد عقده

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، غاضب بشدة بسبب التصريحات التي أطلقها مسؤولو النادي بشأن قضية تجديد عقده.

وتحوم الشكوك حول إمكانية توقيع ميسي على عقد جديد، إذ تمكن النادي الكتالوني من الإبقاء على عدد كبير من نجومه باستثناء اللاعب الأرجنتيني.

وكان الرئيس التنفيذي لنادي برشلونة، أوسكار جراو، قال أمس، الأربعاء، إن قضية تجديد عقد ميسي معقدة، وعلى النادي أن يتعامل بهدوء، وبمنطق سليم.

وقالت صحيفة “سبورت”، المقربة من برشلونة، إن غرفة ملابس برشلونة، وخاصة اللاعبين يشعرون بالغضب من تصريحات جراو حول قضية ميسي، ويعتقدون أنه أخطأ بالحديث بهذا الشكل عن القضية.

وأكدت الصحيفة أن ميسي نفسه غاضب من هذه التصريحات، مشددة على أن الأمر قد يكون له عواقب داخل أسوار الكامب نو خلال الفترة المقبلة.

وأبرزت الصحيفة تصريحات خافيير فاوس، المرشح السابق لرئاسة برشلونة في عام 2015، حيث قال وقتها “ميسي لا يعرف كل شئ عن كرة القدم”، ما كان أحد أسباب خسارته الانتخابات، وخروجه من الباب الضيق.

وتتصارع الأندية الكبرى على الفوز بخدمات ميسي، الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 5 مرات.

وكان المهاجم الأورجوياني لويس سواريز نجم برشلونة رد على تصريحات جراو، أمس، عقب الفوز على أتلتيك بيلباو بنتيجة 3-1 في إياب دور الـ16 من كأس ملك إسبانبا، وقال “يجب علينا أن نجدد لميسي”.