تقدم القوات العراقية شمال الموصل

أعلنت القوات العراقية سيطرتها على عدد من القرى شمال مدينة الموصل، وقالت وزارة الدفاع العراقية في بيان «ضمن عمليات «قادمون يا نينوى» حرر أبطال قيادة فرقة المشاة السادسة عشر والقوات المتجحفلة معها ضمن المحور الشمالي لمحافظة نينوى عدداً من القرى».

وأوضح البيان أن القرى المحررة هي: (قرية النوافلة الأولى، قرية النوافلة الثانية، تقاطع حي التحرير، اورطة خراب، قرية تربشك، قرية داري سيماق)، فضلاً عن «محطة وقود زكريا ومسجد الرسول المطل على حي التحرير».

وتابع البيان أنه «تم تفكيك معمل لصنع العبوات الناسفة في قرية السيماق وتدمير 4 أنفاق كان يستغلها إرهابيو “داعش” للهروب عبرها، والاستيلاء على اعتدة الهاونات وبعض مخلفات داعش الإجرامية بعد انهيار خطوط الصد الأمامية لهم في تلك المناطق».