تقدم سريع للقوات العراقية على محاور القتال في كركوك بالعراق

حققت القوات العراقية تقدما سريعا للوصول إلى مركز قضاء الحويجة جنوب غرب محافظة كركوك خلال عمليتها العسكرية لتحرير القضاء ومحيطه من سيطرة إرهابيي “داعش”.

مصدر محلي في كركوك ذكر أن إرهابيي “داعش” انسحبوا أمام تقدم القوات العراقية بمحاور القتال في قضاء الحويجة جنوب غرب كركوك بعد مواجهة ضعيفة في بعض المحاور.

كما لفت المصدر إلى أن التنظيم الإرهابي نفذ إعدامات جماعية لإرهابييه الذين فروا من جبهات القتال.

هذا وكان قائد عمليات تحرير الحويجة الفريق الركن عبد الأمير رشيد يارالله أعلن في وقت سابق اليوم أن قطعات الجيش والشرطة الاتحادية والرد السريع وقطعات الحشد الشعبي شرعت بتنفيذ عملية واسعة لتحرير مركز قضاء الحويجة وناحية الرياض والقرى والمناطق المحيطة بها من إرهابيي “داعش”.