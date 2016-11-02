تقدم كبير لتسيبولكوفا في تصنيف لاعبات التنس

قفزت السلوفاكية دومينيكا تسيبولكوفا، ثلاثة مراكز في التصنيف الجديد لرابطة اللاعبات المحترفات للتنس، بعد فوزها بالبطولة الختامية لموسم تنس السيدات.

وصعدت تسيبولكوفا من المركز الثامن إلى الثالث، بعد تراجع كل من التشيكية كارولينا بليسكوفا من المركز الخامس إلى السادس، والإسبانية غاربين موغورزا بلانكو من السادس إلى السابع، والأمريكية ماديسون كيز، من السابع إلى الثامن.

وفجرت دومينيكا تسيبولكوفا مفاجأة من العيار الثقيل، بتتويجها بلقب البطولة الختامية للاعبات التنس المحترفات في أول مشاركة لها في تاريخاها، وذلك على حساب المصنفة الأولى عالميا الألمانية أنجليك كيربر، بفوزها عليها بمجموعتين نظيفيتين، بواقع: (6-3) و(6-4) في المباراة النهائية، يوم الأحد 30 أكتوبر/تشرين الأول، في سنغافورة.

وفيما يلي قائمة اللاعبات العشر الأوائل في العالم:

1- الألمانية أنجليك كيربر – (9080) نقطة

2- الأمريكية سيرينا وليامز – (7050) نقطة

3- البولندية أغنيشكا رادفانسكا – (5600) نقطة

4- الرومانية سيمونا هاليب – (5228) نقطة

5- السلوفاكية دومينيكا تسيبولكوفا – (4875) نقطة

6- التشيكية كارولينا بليشكوفا – (4600) نقطة

7- الإسبانية غاربين موغورزا بلانكو – (4236) نقطة

8- الأمريكية ماديسون كيز – (4137) نقطة

9- الروسية سفيتلانا كوزنيتسوفا – (4115) نقطة

10- البريطانية جوهانا كونتا – (3455) نقطة.