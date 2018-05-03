تقدم كبير للجيش في الحجر الأسود.. وضبط سيارة مفخخة

فصلت وحدات من الجيش العربي السوري منطقة الحجر الأسود المعقل الرئيس للتنظيمات الإرهابية جنوب مدينة دمشق إلى قسمين بعد التقاء القوات المهاجمة من المحورين الشرقي والغربي وذلك في إطار العمليات العسكرية الرامية إلى القضاء على الوجود الإرهابي بشكل كامل من جنوب دمشق.

وأفاد مصدر عسكري أن وحدات من الجيش نفذت عمليات تكتيكية ضد تحصينات وبؤر الإرهابيين من محورين الأول شرق حي الحجر الأسود والثاني من منطقة الأعلاف غرب الحي موسعة نقاط سيطرتها بالتدريج وصولا إلى التقاء القوات ووحدات الاقتحام المشاركة في العمليات وبالتالي فصل مناطق انتشار الإرهابيين إلى شطرين جنوبي وشمالي.

وبين المصدر أن العمليات ترافقت مع رمايات مدفعية دقيقة على نقاط تحصن الارهابيين وصليات صاروخية على محاور تحركهم وطرق إمدادهم وفرضت في الساعات الأولى من صباح اليوم سيطرتها على منطقة المدارس ومبنى مقسم الهاتف شرق منطقة الحجر الاسود فيما تقدمت قوات الجيش من الكتل السكنية في القسم الغربي للمنطقة وبسطت سيطرتها على جامع بلال الحبشي لتتقدم القوات بعد ذلك من المحورين وتلتقي ببعضها عند دوار الحجر الأسود الواقع شمال المنطقة.

ولفت المصدر إلى أن وحدات الجيش تواصل عملياتها العسكرية بوتيرة متسارعة ودقة عالية في التنفيذ والتنسيق بين مختلف صنوف الأسلحة وصولا إلى تطهير المنطقة من الإرهاب وسط انهيارات متلاحقة بين صفوف الإرهابيين الذين ضعفت قوتهم في الاشتباكات نتيجة للخسائر الكبيرة في الأفراد والعتاد بعد تدمير معظم مستودعات ذخيرتهم.

وأوضح قائد ميداني من مجموعات الاقتحام في المحور الغربي للعمليات أن وحدات الجيش التي بسطت سيطرتها على منطقة الأعلاف خلال الساعات الماضية تقدمت شرقا باتجاه منطقة المدارس وصولا إلى التقاء القوات المتقدمة من اتجاه منطقة الزين الفاصلة بين الحجر ويلدا.

وفي سياق متصل عثرت وحدات الجيش العربي السوري خلال تقدمها على سيارة مفخخة كانت معدة من قبل الإرهابيين لاستخدامها في إعاقة تقدم الجيش على أطراف الحجر الأسود وقامت وحدات الهندسة بتفكيكها على الفور.