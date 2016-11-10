تقدم للقوات العراقية المشتركة جنوب الموصل

تقدمت القوات العراقية المشتركة داخل البلدات المحاذية لمدينة نمرود الأثرية التاريخية جنوب الموصل في محافظة نينوى.

قائد عمليات قادمون يا نينوى الفريق الركن عبد الأمير يارالله قال في بيان له: إن الفرقة المدرعة التاسعة والحشد العشائري باشرت التقدم لتحرير قريتي عباس رجب و النعمانية باتجاه النمرود جنوب الموصل.

وكانت القوات العراقية المشتركة سيطرت مؤخرا على عشرات القرى وبعض الأحياء في الساحل الأيسر لمدينة الموصل، استمراراً لعمليات تحرير نينوى من إرهابيي “داعش”.

والجدير ذكره، أن تنظيم “داعش” الإرهابي دمر المدينة الآشورية والتي تعود إلي القرن الثالث عشر قبل الميلاد وما بعده وعمل على سرقة أثارها وجرف معالمها بالآليات.