تقدم موجوروزا.. وفوزنياكي بصدارة التصنيف

استمرت الدنماركية كارولينا فوزنياكي، على قمة التصنيف الجديد للاعبات التنس المحترفات الصادر اليوم الاثنين، وذلك للأسبوع الرابع تواليا، متفوقة بـ45 نقطة فقط على الرومانية سيمونا هاليب.

فيما شهد التصنيف صعود الإسبانية جاربين موجوروزا للترتيب الثالث على حساب الأوكرانية إيلينا سفيتولينا، وذلك بعد تأهلها لنهائي بطولة الدوحة وخسارتها أمام التشيكية بترا كفيتوفا، التي عادت هي الأخرى لقائمة أفضل عشر لاعبات بصعودها 11 مركزا.

وفيما يلي ترتيب أفضل 10 لاعبات في التصنيف:

1- الدنماركية كارولين فوزنياكي. 8010.

2- الرومانية سيمونا هاليب. 7965.

3- الإسبانية جاربيني موجوروزا. 6175.

4- الأوكرانية إلينا سفيتولينا. 5910.

5- التشيكية كارولينا بليسكوفا. 5080.

6- اللاتفية يلينا أوستابينكو. 5000.

7- الفرنسية كارولين جارسيا. 4625.

8- الأمريكية فينوس ويليامز. 4277.

9- الألمانية أنجليكه كيربر. 3220.

10- التشيكية بترا كفيتوفا. 3086.