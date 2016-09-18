تقديرات بإنتاج أكثر من «11» ألف طن فول سوداني من اراضي الغاب

قدرت الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب بمحافظة حماة إنتاج الفول السوداني خلال الموسم الزراعي الحالي بـ11.400 ألف طن.

وأوضح مدير الثروة النباتية في الهيئة المهندس وفيق زروف أن إنتاج الهكتار الواحد من الفول السوداني يتراوح ما بين 3 و 4 أطنان من قرون الفستق، لافتا إلى أن عمليات جني محصول الفول السوداني تبدأ عادة أواخر الشهر الجاري، وتتركز في مناطق جب رملة ومحردة والتريمسة والمغير والجبين وتل ملح، نظرا لملاءمة أراضيها لزراعة هذا المحصول الذي يعد من المحاصيل الصيفية الرئيسية في المنطقة وتدر عوائد مادية وأرباحاً جيدة على الفلاحين خلال فترة قصيرة نسبياً تتراوح بين 4 و6 أشهر.‏

يشار إلى أن المساحة المزروعة بمحصول الفول السوداني في منطقة الغاب خلال الموسم الزراعي الحالي بلغت 3540 هكتاراً.‏