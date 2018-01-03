تقديراً لانجازهم.. تكريم أحد تشكيلات الجيش في تلول الحمر بريف القنيطرة

تقديرا لبطولاتهم وتضحياتهم في الدفاع عن الوطن كرمت محافظة القنيطرة اليوم أحد تشكيلات الجيش العربي السوري العاملة بالتلول الحمر في ريف القنيطرة الشمالي.

وأشار محافظ القنيطرة أحمد شيخ عبد القادر إلى أن سورية منتصرة على الإرهاب بفضل صمود شعبها ووقوفه إلى جانب جيشه الباسل الذي يسطر أروع ملاحم البطولة والفداء من أجل دحر التنظيمات الإرهابية التكفيرية المرتبطة بالكيان الإسرائيلي من كامل أرض المحافظة.

بدوره لفت قائد التشكيل إلى جاهزية المقاتلين لتنفيذ مهامهم القتالية واستكمال انتصارات الجيش العربي السوري حتى يكتب النصر الأكبر بطرد آخر إرهابي من سورية وتطهير تراب الوطن من رجس التكفيريين.

من جانبهم أكد عدد من المقاتلين استعدادهم لمواصلة السير على طريق الشهداء لانجاز وتحرير جميع الأراضي السورية من الإرهاب التكفيري.